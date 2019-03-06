Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı: 20 Yaralı

Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı: 20 Yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde bir yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden tıra çarptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden tıra çarptı. Kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Esenyazı- Gökçeören Kavşağı arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İzmir'e gitmek için yola çıkan Barış D. idaresindeki 50 DK 264 plakalı yolcu otobüsü, Esenyazı Kavşağı ile Gökçeören Kavşağı arasında aynı yönde seyreden Halil Z. yönetimindeki 45 N 9998 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle tırda yüklü pancar küspeleri yola savrulurken, yolcu otobüsünde bulunan 27 kişiden 20'si de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, otobüste sıkışan yolculara müdahale etti. Kazada 2'si ağır olmak üzere 20 kişi yaralanırken, yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:06 Kaynak: İHA

Ankara, Kula, İzmir, Manisa, Güncel
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