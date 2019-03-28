Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı: 20 Yaralı
1 saat önce
Gaziantep-Osmaniye otabanında seyir eden yolcu otobüsü, buğday yüklü tıra çarptı.
Gaziantep-Osmaniye otabanında seyir eden yolcu otobüsü, buğday yüklü tıra çarptı. Kazada otobüste bulunan 20 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Osmaniye istikametine seyreden otobüs, Nurdağı-Osmaniye otobanı Olucak Mahallesi Rüzgarlıviraj mevkiinde buğday yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 25 kişiden 20'si yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
(Ali Koyuncu/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:51 Kaynak: İHA
Fatma Şahin, Güldüğü Skandal Sözler İçin 5 Gün Sonra "Duymadım" Dedi
Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu
Şemsiyeyle Uçan Vatandaş Konuştu: Baktım Giderek Yükseliyorum, Atladım
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlerle Bir Araya Geldiği Sürpriz Program Başladı