Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı

6 saat önce

Olay yerinde kaza yapan araçlardan görüntü Polis ekiplerinden görüntü ÇANKIRI - Çankırı'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Olay yerinde kaza yapan araçlardan görüntü

Polis ekiplerinden görüntü ÇANKIRI - Çankırı'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Otobüsün Gürcistan'dan geldiği, yaralıların büyük bölümünün yabancı olduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı

Çankırı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:26 Kaynak: AA
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