Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı - Son Dakika

Olay yerinde kaza yapan araçlardan görüntü

Polis ekiplerinden görüntü ÇANKIRI - Çankırı'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Otobüsün Gürcistan'dan geldiği, yaralıların büyük bölümünün yabancı olduğu öğrenildi.