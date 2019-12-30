Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı
6 saat önce
Olay yerinde kaza yapan araçlardan görüntü Polis ekiplerinden görüntü ÇANKIRI - Çankırı'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:26 Kaynak: AA
Olay yerinde kaza yapan araçlardan görüntü
Polis ekiplerinden görüntü ÇANKIRI - Çankırı'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Otobüsün Gürcistan'dan geldiği, yaralıların büyük bölümünün yabancı olduğu öğrenildi.
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