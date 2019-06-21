Yolcu otobüsü vadiye uçtu: 44 ölü, 29 yaralı
36 dakika önce
Hindistan'da virajda kontrolden çıkan yolcu otobüsü, vadiye uçtu.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:46 Kaynak: DHA
'da virajda kontrolden çıkan yolcu otobüsü, vadiye uçtu. Kazada, 44 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı.
Kaza, Himaçal Pradeş eyaletindeki Kullu bölgesinde yerel saatle 16.00 sıralarında meydana geldi. Dağlık yolda virajı alamayan yolcu otobüsü vadiye uçtu. Kazada, 44 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi ise yaralandı.
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, vadiye uçan otobüsün tamamen ezildiği; arama kurtarma ekiplerinin ve kaza yerine gelen vatandaşların yaralılara yardım ettikleri görüldü.
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