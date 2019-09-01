Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü ve tur midibüsü çarpıştı: 13 yaralı
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Yolcu otobüsü ve tur midibüsü çarpıştı: 13 yaralı

12 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ve tur midibüsünün çarpıştığı kazada 4'ü yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ve tur midibüsü çarpıştı: 13 yaralı, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ve tur midibüsünün çarpıştığı kazada 4'ü yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Manavgat ilçesi Evrenseki Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya- Sivas seferini yapan Kamil Koç firmasına ait Ozan Atilla Ağca yönetimindeki 35 PK 130 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca Antalya Havalimanı'na turist götüren Yaşar Yıkılmaz'ın kullandığı  07 S 3140 plakalı tur midibüsüne çarptı. Kazada, yolcu otobüsü ve tur midibüsündeki yolculardan 4'ü yabancı uyruklu turist olmak üzere 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kaza nedeniyle Antalya- Alanya karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

Manavgat, Antalya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:40 Kaynak: DHA
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