Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum'dan Alaplı'ya giden Yüksel İ. (50) idaresindeki 16 RH 799 plakalı yolcu otobüsü, Akçakoca-Alaplı D-010 kara yolu Akkaya köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada, hafif yaralanan 2 yolcu hastaneye götürüldü.

Otobüs, yolcuların tahliye edilmesinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yolcular ise bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı

Akçakoca, Bodrum, Alaplı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:47 Kaynak: AA
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