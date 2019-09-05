Yolcu otobüsünde 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi
2 saat önce
Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde 1 kilo 123 gram eroin bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:34 Kaynak: AA
Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde 1 kilo 123 gram eroin bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.
Sırt çantası ve oturduğu koltuğa gizlenmiş 4 paket içerisinde 1 kilo 123 gram eroin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İranlı turistler kuyruk oldu, esnafın yüzü güldü İkna yöntemiyle teslim olan teröristten itiraflar: Örgüt içi infaz başladı, militanlar kaçıp teslim oluyor Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı Erdoğan ile görüştüler! Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi seçmesine kesin gözüyle bakılıyor