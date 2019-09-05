Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsünde 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi
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Yolcu otobüsünde 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi

2 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde 1 kilo 123 gram eroin bulundu.

Yolcu otobüsünde 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde 1 kilo 123 gram eroin bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.

Sırt çantası ve oturduğu koltuğa gizlenmiş 4 paket içerisinde 1 kilo 123 gram eroin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis, Gevaş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:34 Kaynak: AA
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