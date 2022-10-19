Son dakika haber: Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 12.4 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 12.4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

19.10.2022 14:25

Son dakika haber: Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 12.4 kilo uyuşturucu ele geçirildiKAYSERİ Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda 12.4 kilo sentetik uyuşturucu madde geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 12.4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda 12.4 kilo sentetik uyuşturucu madde geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kuryenin batı illerinden kente yolcu otobüsünde uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Niğde uygulama noktasında otobüsü durdurarak narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 2 valizin içerisine zulalanmış 12.4 kilo sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda İ.K., Y.Ş., H.E. ve A.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. şüpheli 4 kişi de gözaltına alındı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda saniye saniye kameraya yansıdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de operasyona ilişkin olarak, "Özel araçla denediler yakaladık. Otobüsle denediler yine yakaladık. Uyuşturucuyu ilimize sokmaya çalışan 4 kişi malzemelerle birlikte yakalandı. Elleriniz dert görmesin narkotik" dedi.

Kaynak: İHA
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Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 12.4 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 12.4 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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