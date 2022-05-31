Yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

31.05.2022 17:14
Yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kırıkkale'de şehirler arası yolcu taşıyan otobüste yapılan aramada, ruhsatsız 12 adet tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale'de şehirler arası yolcu taşıyan otobüste yapılan aramada, ruhsatsız 12 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan Çanakkale'ye yolcu taşıyan M.Ç. idaresindeki 60 EU 300 plakalı yolcu otobüsünde şüpheli paket taşındığı yönünde ihbarda bulunuldu. Delice İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı polis ekiplerince, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurulan otobüste arama yapıldı. Bagaj bölümünde bulunan koli içerisinde ruhsatsız el yapımı 12 tabanca ve 12 boş şarjör ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla sürücü M.Ç. ile muavinler S.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Kırıkkale, Tokat, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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