Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu

03.03.2022 16:06

KOCAELİ'de, yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu.

KOCAELİ'de, yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe aldığı bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği, koltuğun üzerine çıkıp el bagajlarının konulduğu alanın üzerindeki tavana tepki verdi. Bunun üzerine tavan döşemeleri söküldü. Paketler halinde 126 kilo uyuşturucu ele geçti. Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu sosyal medya hesabından operasyonun görüntülerini paylaştı.


Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu
Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu
Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu
Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu
Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu
Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu
Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu
Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu
Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu
YORUMLAR
500
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 36 kişi tutuklandı Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 36 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kocaeli, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
15:52 Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
15:19 Dünya devi markalar Rusya pazarından çekiliyor! IKEA ve H&M, tüm mağazalarını kapatacak
15:16 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 16:17:06. #1.12#
SON DAKİKA: Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement