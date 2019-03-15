Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsünde 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

Yolcu Otobüsünde 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

38 dakika önce

KAYSERİ'de, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.

Yolcu Otobüsünde 14 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'de, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri- Malatya yolunda yaptığı uygulamada, Van'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünün sürücüsünü durdurdu. Otobüste, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, Polis Merkezi Amirliklerine götürülürken, otobüs sürücüsü A.O., ile S.G. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:55 Kaynak: DHA

Ankara, Afganistan, Polis, Kayseri, Güncel
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