Yolcu Otobüsünde 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

KAYSERİ'de, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.

KAYSERİ'de, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri- Malatya yolunda yaptığı uygulamada, Van'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünün sürücüsünü durdurdu. Otobüste, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, Polis Merkezi Amirliklerine götürülürken, otobüs sürücüsü A.O., ile S.G. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Kayseri

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