Yolcu otobüsünde 16 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, bir yolcunun çantasında 16 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 16 kilo metamfetamin ele geçirildi.

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