Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsünde 19 Kaçak Göçmen Yakalandı

Yolcu Otobüsünde 19 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

NİĞDE'de polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı.

Yolcu Otobüsünde 19 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
NİĞDE'de polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde Afganistan 

uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı.

Niğde- Adana Yolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde asayiş uygulaması yapan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdu. Otobüste, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen bulundu. Kaçak göçmenler, Ulukışla İlçe Polis Merkezi'ne götürülürken, otobüs sürücüsü M.T., ikinci şöför Y.T.  ve muavin H.T. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:05 Kaynak: DHA

Ulukışla, Niğde, Afganistan, Polis, Güncel
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