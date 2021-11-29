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YOLCU OTOBÜSÜNDE 2 BİN 100 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

YOLCU OTOBÜSÜNDE 2 BİN 100 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

29.11.2021 12:24

MERSİN'de polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 23 Kasım'da bir yolcu otobüsünde aramada yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, yolculardan B.K. gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

YOLCU OTOBÜSÜNDE 2 BİN 100 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
YOLCU OTOBÜSÜNDE 2 BİN 100 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
YOLCU OTOBÜSÜNDE 2 BİN 100 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
YOLCU OTOBÜSÜNDE 2 BİN 100 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
YOLCU OTOBÜSÜNDE 2 BİN 100 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLCU OTOBÜSÜNDE 2 BİN 100 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YOLCU OTOBÜSÜNDE 2 BİN 100 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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