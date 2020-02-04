Yolcu otobüsünde 2 kilogram esrar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsünde 2 kilogram esrar yakalandı - Son Dakika

Yolcu otobüsünde 2 kilogram esrar yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir yolcu otobüsünde, 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir yolcu otobüsünde, 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Pazarcık'ın Akçalar Mahallesi Serintepe mevkisinde önlem ekipler, plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir otobüsü durdurdu.

Yapılan aramada yolculardan K.K'nın el çantası içinde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yolcu otobüsünde 2 kilogram esrar yakalandı

Kahramanmaraş, Jandarma, Pazarcık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:26 Kaynak: AA
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