Yolcu otobüsünde 230 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde 230 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Yolcu otobüsünde 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otobüs yolcusuna valizinden çıkan 230 paket kaçak sigara için 3 bin 220 lira ceza kesildi.

Yolcu otobüsünde 230 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otobüs yolcusuna valizinden çıkan 230 paket kaçak sigara için 3 bin 220 lira ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Erbaa ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesi icra etmeye başladı. Devriye esnasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde kontrol işlemlerine başlayan Jandarma ekipleri, yabancı uyruklu bir şahıstan şüphelendi. Şüphe üzerine İran uyruklu olduğu öğrenilen şahsın valizinde yapılan aramada 230 paket kaçak sigara ele geçirildi. Söz konusu şahsa 27 no'lu ÖTV genel tebliği kapsamında 3 bin 220 lira idari yaptırım cezası uygulandığı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
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