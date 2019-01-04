Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsünde 250 Bin Liralık Kaçak Kol Saati Ele Geçirildi

Yolcu Otobüsünde 250 Bin Liralık Kaçak Kol Saati Ele Geçirildi

11 dakika önce

Sivas'ta polis tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında 250 bin TL değerinde 308 adet kaçak kol saati ele geçirildi.

Yolcu Otobüsünde 250 Bin Liralık Kaçak Kol Saati Ele Geçirildi, System.String[]
Sivas'ta polis tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında 250 bin TL değerinde 308 adet kaçak kol saati ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas-Erzincan karayolu şehir merkezi girişinde yol kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada otobüsün servis dolabının arka kısmında gizlenmiş 307 adet kol saati bulundu. Saatlerin yurda kaçak yollarla sokulduğu, ekonomik değerlerinin ise yaklaşık 250 bin TL olduğu belirlendi. Otobüs şoförü F.T. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:49 Kaynak: İHA

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