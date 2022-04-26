Yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

26.04.2022 00:57
Yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'dan Antalya'ya uyuşturucu madde getirmek isteyen yabancı uyruklu şahıs, jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsüne yapılan operasyonda yakalandı.

İstanbul'dan Antalya'ya uyuşturucu madde getirmek isteyen yabancı uyruklu şahıs, jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsüne yapılan operasyonda yakalandı. Şahsın üzerinde, 5 parça halinde toplam 3 kilo 600 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, İran uyruklu E.G. isimli şahsın İstanbul'dan Antalya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine, bugün KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timi ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kovanlık yol kontrol noktasında şüphelinin seyahat ettiği yolcu otobüsünün bagajında bulunan valizinde uyuşturucu arama köpeği Karbon ile yapılan aramada, 5 parça halinde toplam 3 kilo 600 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şahsa, Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldı. - ANTALYA

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İstanbul'dan Düzce'ye taksiyle uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı İstanbul'dan Düzce'ye taksiyle uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı Yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi Yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu, İstanbul, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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