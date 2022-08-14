Yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin yakalandı

14.08.2022 13:12

Yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin yakalandıMALATYA Malatya'da polisinin şüphe üzerine durdurduğu bir yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin yakalandı

MALATYA Malatya'da polisinin şüphe üzerine durdurduğu bir yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Malatya- Elazığ karayolu Kale ilçesi yol uygulama noktasında şüphe üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir valiz içerisinde 7 paket halinde toplamda 3 kilo 660 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Elazığ'da, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı Elazığ'da, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı Malatya'da zehir tacirlerine darbe üstüne darbe Malatya'da zehir tacirlerine darbe üstüne darbe Elazığ'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Elazığ'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:48 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Napoli kancası! Sözleşmesindeki madde uykuları kaçırıyor
12:44 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan Büşra'ya sert sözler: Seninki özgüven değil
12:17 Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, Jorge Jesus'un hemen arkasında yer aldı
11:57 EYT düzenlemesinde merak edilen detay! Primi yetmeyen ne yapacak?
11:48 İstiklal'i kana bulayan saldırıda korkunç detay! Daha fazla insanı öldürebilmek için...
11:50 Piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor! Ekonomistler tek bir beklentide birleşti
11:45 Fırat Kalkanı bölgesindeki operasyonlarda 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı
11:20 Yanındaki kadının cadde ortasında şınav çektirdiği adamı gören vatandaş kameraya sarıldı
10:59 Icardi ve Mertens gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, Barcelona'nın sol bekini takibe aldı
10:53 İBB Başkanı İmamoğlu paylaştı! İstanbul'un bir ucundan diğerine 53 dakikada gidilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2022 13:08:08. #1.13#
SON DAKİKA: Yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement