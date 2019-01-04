Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsünde, 308 Taklit Kol Saati Ele Geçirildi

Yolcu Otobüsünde, 308 Taklit Kol Saati Ele Geçirildi

1 saat önce

SİVAS'ta polisin durdurup arama yaptığı yolcu otobüsünde ünlü markaların taklidi 308 kol saati ele geçirildi.

Yolcu Otobüsünde, 308 Taklit Kol Saati Ele Geçirildi, System.String[]
SİVAS'ta polisin durdurup arama yaptığı yolcu otobüsünde ünlü markaların taklidi 308 kol saati ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan yönünden gelen araçlara yönelik yapılan uygulamada yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada otobüsün kilitli servis dolabının arka kısmına gizlenmiş vaziyette, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen 308 saat bulundu. Dünyaca ünlü markaların taklitleri olduğu tespit edilen saatlere el konuldu. Otobüs şoförü F.T. hakkında kaçakçılık kanununa muhalefetten işlem yapılırken, saatlere el konuldu.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:07 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kritik Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 19:00:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsünde, 308 Taklit Kol Saati Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]