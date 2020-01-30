Yolcu otobüsünde 349 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Yolcu otobüsünde 349 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Kırşehir'de, yolcu otobüsünün bagajında 349 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:42 Kaynak: AA
Kırşehir'de, yolcu otobüsünün bagajında 349 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Kayseri kara yolu Ortaköy kavşağındaki kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Bagajdaki bavul ve çantalarda 349 paket kaçak sigara bulundu.
Ekipler, otobüsün muavini olan İran uyruklu M.P.J. hakkında adli işlem başlattı.
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