Yolcu otobüsünde 349 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsünde 349 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Yolcu otobüsünde 349 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Kırşehir'de, yolcu otobüsünün bagajında 349 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde 349 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Kırşehir'de, yolcu otobüsünün bagajında 349 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Kayseri kara yolu Ortaköy kavşağındaki kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Bagajdaki bavul ve çantalarda 349 paket kaçak sigara bulundu.

Ekipler, otobüsün muavini olan İran uyruklu M.P.J. hakkında adli işlem başlattı.

Kırşehir, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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