Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsünde 36 Kaçak Göçmen Yakalandı

Yolcu Otobüsünde 36 Kaçak Göçmen Yakalandı

15 dakika önce

KAYSERİ'de, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan, Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı.

Yolcu Otobüsünde 36 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'de, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan, Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri- Malatya yolunda yaptığı uygulamada, yolcu otobüsünün sürücüsünü durdurdu. Otobüste, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatörlük yaptığı değerlendirilen otobüs şoförleri Ramazan K. ve Seyfettin F. ile muavinler Kerem O. ve Onur A. gözaltına alındı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:35 Kaynak: DHA

Polis, Pakistan, Afganistan, Kayseri, Güncel
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