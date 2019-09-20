Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsünde 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Yolcu otobüsünde 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

ADANA'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 8 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 8 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden temin edilen gümrük kaçağı sigaraların kente girişiyle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, İncirlik Park Alanı'ndaki uygulama noktasında 01 ALB 025 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcu otobüsünde yapılan aramada arka sağ tekerleğin yanındaki motor kısmında zula içinde 2 bin paket, arka 5'li yolcu koltuğu ile arka cam arasında bulunan zula içinde 6 bin 950 paket olmak üzere toplam 8 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:15 Kaynak: DHA
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