Yolcu otobüsünde 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsünde 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Yolcu otobüsünde 8 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

MALATYA'da, jandarma tarafından kimlik kontrolü yapılan yolcu otobüsünde, 8 kaçak göçmen yakalandı.

Yolcu otobüsünde 8 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

MALATYA'da, jandarma tarafından kimlik kontrolü yapılan yolcu otobüsünde, 8 kaçak göçmen yakalandı.

Malatya- Elazığ karayolu Kömürhan Köprüsü'nde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurulan yolcu otobüsünde, kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde çoğu Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 8 kişinin, sahte belge ile yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince ilçe merkezine götürülerek, acil ihtiyaçları karşılanan kaçaklar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçakların, sınır dışı edileceği belirtildi.


Jandarma, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:09 Kaynak: DHA
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