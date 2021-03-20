Yolcu otobüsünde 82 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı kontrolde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 82 kaçak göçmen yakalandı. Otobüs şoförü ile muavini ve kendilerine öncülük yapan araçtaki 3 kişi hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Hilvan- Siverek karayolunda uygulama noktasında, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Uygulama sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde, Afganistan uyruklu 82 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, kendi ülkelerinde tanıştıkları organizatörlere kişi başı 2 bin dolar ödeyip, İran üzerinden geçerek Ağrı-Doğubayazıt kırsalından ülkeye giriş yaptıkları ve buradan da İstanbul'a gitmek için yola çıktıkları tespit edildi.Şoför ve muavin ile yolcu otobüsüne öncülük yapan araçtaki 3 kişi hakkında, göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.