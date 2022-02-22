Bacağına sarılı eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bacağına sarılı eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı

22.02.2022 19:21

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bacağında sarılı eroinle yakalanan şahıs ile uyuşturucu madde ticareti satmaktan aranan bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bacağında sarılı eroinle yakalanan şahıs ile uyuşturucu madde ticareti satmaktan aranan bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi çalışmasında şehirlerarası yolcu terminalinde yapılan uygulamada Antalya'dan gelen yolcu otobüsünde arama yapıldı. Durumundan şüphelenilen yolculardan G.K'nin (25) üzerinde yapılan aramada bacağına sarılı halde 90 gram eroin ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli G.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. - KONYA

Bacağına sarılı eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı
Bacağına sarılı eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı
Bacağına sarılı eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı

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Uyuşturucu, Seydişehir, Konya, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bacağına sarılı eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bacağına sarılı eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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