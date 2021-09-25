BAVULDAKİ UYUŞTURUCUYU DAXO BULDU - Son Dakika

KARS'ta yolcu otobüsünde yapılan aramada bir bavul içindeki toz ve kubar esrarı narkotik köpeği Daxo buldu.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır karayolundaki kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Otobüsün bagajından indirilen bavulları narkotik köpek Daxo aradı. Daxo'nun tepki verdiği bavulu açan polisler, poşet içinde saklanmış halde 23,93 gram tuz, 5,53 gram kubar esrar ele geçirdi.

Bavulun sahibi olduğu belirlenen İ.N.(48) savcılık talimatıyla gözaltına alındı.