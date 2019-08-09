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Yolcu otobüsünde "duman" paniği

34 dakika önce

Antalya'da seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başlayan yolcu otobüsündeki yolcular panik yaşadı.

Antalya'da seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başlayan yolcu otobüsündeki yolcular panik yaşadı.
Çanakkale'ye giden 16 YAN 56 plakalı yolcu otobüsünün arka tarafında, Antalya- Denizli kara yolunun 30. kilometresinde duman çıktığını fark eden yolculardan Kudret Yılmaz, şoförü uyardı.
Hemen yolun kenarına park edilen otobüsteki 35 yolcu, kısa süreli panik yaşadı. Yolcular, başka bir otobüsün gelmesi için yol kenarında bekledi.
Dumanın otobüsün yağ hortumunun patlaması nedeniyle çıktığı öğrenildi.
Yolculardan Kudret Yılmaz, yaptığı açıklamada, otobüsün saat 17.00'de Antalya Otogar'ından çıktığını söyledi.
Otobüs hareket ettikten kısa süre sonra ani fren yaptığını anlatan Yılmaz, "Antalya'dan çıkar çıkmaz otobüsün arızalı olduğu belliydi. Korkuteli yolu, Güllük Dağı mevkisine geldiğimizde mazot kokusu gelmeye başlayınca hemen şoförü uyardım." dedi.
Çanakkale, Denizli, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:11 Kaynak: AA
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