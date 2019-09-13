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Yolcu otobüsünde ele geçirildi

38 dakika önce

Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yolcu otobüsünde 90 şişe alkollü içki ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde ele geçirildi, System.String[]

Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yolcu otobüsünde 90 şişe alkollü içki ele geçirildi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalarda; H.B. isimli şahsın yurda kaçak yollarla girişi yapılan alkollü içecekleri İstanbul İlinden getirerek Zonguldak İli ve İlçelerinde piyasaya sürdüğü bilgisi alınması üzerine harekete geçen ekipler şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada (66 Adet 100 Cl.) viski ve (24 Adet 100 Cl) rakı ele geçirildi. Ekipler ele geçirilen malzemelere el koyarken şüpheli şahıs hakkında işlem yapılarak hakkında tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:33 Kaynak: İHA
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