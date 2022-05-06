Yolcu otobüsünde esrar ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Yolcu otobüsünde esrar ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi

06.05.2022 11:50
Yolcu otobüsünde esrar ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Malatya'da iki ayrı yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 510 gram esrar maddesi ile 700 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Malatya'da iki ayrı yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 510 gram esrar maddesi ile 700 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Elazığ - Malatya karayolu uygulama noktasında durdurulan iki farklı yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda yolcu otobüslerinin birinde 510 gram toz esrar, diğer araçta ise 700 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 yolcu hakkında tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Yolcu otobüsünde esrar ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Yolcu otobüsünde esrar ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi

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Malatya'da uyuşturucu madde ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi Malatya'da uyuşturucu madde ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Malatya, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde esrar ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika


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