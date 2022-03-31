Yolcu otobüsünde esrar taşıyan şahıs, kimlik kontrolünde yakayı ele verdi - Son Dakika
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Yolcu otobüsünde esrar taşıyan şahıs, kimlik kontrolünde yakayı ele verdi

31.03.2022 15:28
Yolcu otobüsünde esrar taşıyan şahıs, kimlik kontrolünde yakayı ele verdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Jandarma ekiplerinin kimlik kontrolü yapmak için durdurduğu otobüsteki yolcunun üzerinden 9 gram kubar esrar çıktı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Jandarma ekiplerinin kimlik kontrolü yapmak için durdurduğu otobüsteki yolcunun üzerinden 9 gram kubar esrar çıktı. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün saat 06.30 sıralarında Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında kimlik kontrolü yaptı. Adana istikametinden Antalya istikametine giden yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan, 3 adet uyuşturucu madde suç dosyası olan T.S. isimli şahsın şüpheli hareketlerde bulunması nedeniyle yapılan üst aramasında 9 gram kubar esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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Gazipaşa, Jandarma, Antalya, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde esrar taşıyan şahıs, kimlik kontrolünde yakayı ele verdi - Son Dakika


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