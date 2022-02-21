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Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı - Son Dakika

Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

21.02.2022 10:17
Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 680 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 680 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin ardından harekete geçti. 2 şüphelinin bindiği yolcu otobüsü, takibe alındı. Yol kontrol noktasında durdurulan otobüste, şüphelilerin çantasında yapılan aramada 680 gram ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı
Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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