Üye Girişi
YOLCU OTOBÜSÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ - Son Dakika

YOLCU OTOBÜSÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

29.05.2021 15:47

ANTALYA'da ismi öğrenilemeyen gencin, yolcu otobüsünde kız arkadaşına mikrofonla evlilik teklif ettiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

ANTALYA'da ismi öğrenilemeyen gencin, yolcu otobüsünde kız arkadaşına mikrofonla evlilik teklif ettiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Antalya- Isparta seferini yapan yolcu otobüsünde muavin koltuğuna oturan genç, mikrofonu alıp, "Değerli yolcularımızdan 15 numarada oturan Merve Hanım. Özel bir an, hastalıkta, sağlıkta, iyi günde kötü günde, güzelliğin kadar güzel bir hayat yaşamak için benimle evlenir misin Merve?" diye anons etti. Erkek arkadaşının sesini duyunca heyecanlanıp elini kalbine götüren genç kadın, daha sonra yerinden kalktı otobüsün ön kısmına geldi.

Hareket halindeki otobüste, şoförün yanındaki muavin koltuğundan kalkıp sevdiği kadına doğru yürüyen genç, cebinden çıkardığı tektaşı parmağına taktı ve 'Evet' cevabını aldı. Otobüs personeli de, 'Benimle evlenir misin' pankartı açtı. Merve isimli kadının gözyaşları arasında teklifi kabul etmesi, diğer yolcularca alkışlandı.

Çift daha sonra otobüsten inip yol güzergahındaki bir baraj göletinde tekne turu yaptı. O anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

YOLCU OTOBÜSÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ
YOLCU OTOBÜSÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ
YOLCU OTOBÜSÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ
YOLCU OTOBÜSÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Isparta, Antalya, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLCU OTOBÜSÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yı evine çağırdı: Seninle birkaç şey deneyeceğim Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yı evine çağırdı: Seninle birkaç şey deneyeceğim Süper Lig'i sallayacak transfer teklifi! Uğurcan Çakır ve Onyekuru takas ediliyor Süper Lig'i sallayacak transfer teklifi! Uğurcan Çakır ve Onyekuru takas ediliyor Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Hurda malzemelerden mini santral yaptılar, kendi elektriklerini ürettiler Hurda malzemelerden mini santral yaptılar, kendi elektriklerini ürettiler Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi

Son Dakika Haberleri
17:29 2 çocuk babasının cansız bedeni koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
16:06 Esra Erol'a duygu dolu anlar yaşattılar! Ömer ve Emre kardeşler 20 yıl sonra annelerine kavuştu
16:05 Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı
2 çocuk babasının cansız bedeni koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu 2 çocuk babasının cansız bedeni koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu         
17:30
Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı         
17:19
Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor         
17:17
Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi         
16:42
Maskesini düzgün takmadığı için uyarılınca görevlinin 2 dişini kırdı! Maskesini düzgün takmadığı için uyarılınca görevlinin 2 dişini kırdı!         
16:23
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
Boşandığı kadını öldürüp, çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş Boşandığı kadını öldürüp, çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş         
15:10
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz         
14:50
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi 20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi         
13:49
Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası         
12:44
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 17:38:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: YOLCU OTOBÜSÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement