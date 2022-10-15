Yolcu otobüsünde hırsızlık: 1 tutuklama - Son Dakika
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Yolcu otobüsünde hırsızlık: 1 tutuklama

15.10.2022 00:57
Yolcu otobüsünde hırsızlık: 1 tutuklama

Tekirdağ'da yolcu otobüsünde bir vatandaşın 3 bin 500 lirasını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Tekirdağ'da yolcu otobüsünde bir vatandaşın 3 bin 500 lirasını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Süleymanpaşa- Marmaraereğlisi yolcu otobüsündeki vatandaşın cebinden içerisinde 3 bin 500 TL bulunan cüzdanının çalınması, polisi alarma geçirdi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen C.Y. (42), Çorlu'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde hırsızlık: 1 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yolcu otobüsünde hırsızlık: 1 tutuklama - Son Dakika
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