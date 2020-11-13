Yolcu otobüsünde kaçak 8 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da, yolcu otobüsünde yapılan aramada gümrük kaçağı 8 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu gümrük kaçağı cep telefonu satışı yaptığını tespit edilen M.Y'yi suç üstü yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada hafta süresince teknik ve fiziki takibe alınan M.Y'nin yolcu otobüsü ile Diyarbakır'a kaçak cep telefonu götüreceği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.Y'nin Diyarbakır'a gitmek için bindiği yolcu otobüsünü kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu.

Yapılan aramada otobüsün bagaj bölümüne gizlenmiş 8 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.