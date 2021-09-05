Üye Girişi
Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

05.09.2021 12:17

Sakarya'da bir yolcu otobüsünde gençler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Adapazarı- Hendek ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüste gençler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu.

DİĞER YOLCULAR ARAYA GİRDİ

Otobüsteki diğer yolcular araya girerek kavgayı güçlükle ayırdı. Vatandaşların ayırdığı olay sonrasında durdurulan otobüsten kavgaya karışan taraflardan biri indirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Gençlerin otobüs içerisinde birbirine girdiği anlar ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Bir süre tartışan gençlerin tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı anlar görüntülere yansıdı. Devamında ise diğer yolcuların kavgayı güçlükle ayırdığı anlar ve kavgaya karışan taraflardan birinin otobüsten indirilme anları yer aldı.

Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Babasını dövüp kardeşini tüfekle öldüren şüphelinin ilk sözleri ortaya çıktı: İçki içerken tartıştık 12:16 Son dakika! Babasını dövüp kardeşini tüfekle öldüren şüphelinin ilk sözleri ortaya çıktı: İçki içerken tartıştık Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı 12:12 Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi 11:41 Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu
Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor 11:17 Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor Futbol dünyası bu ölümle sarsıldı! Juventus'un genç yıldızı yaşamını yitirdi 10:59 Futbol dünyası bu ölümle sarsıldı! Juventus'un genç yıldızı yaşamını yitirdi Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu 10:08 Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu
Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler 09:45 Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! 09:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! "Daha adil bir dünya mümkün" adlı kitap 6 Eylül'de yayımlanacak

Son Dakika Haberleri
12:15 Son dakika! Babasını dövüp kardeşini tüfekle öldüren şüphelinin ilk sözleri ortaya çıktı: İçki içerken tartıştık
12:14 Taliban'ın hükümeti şekilleniyor! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu
12:12 Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı
12:10 İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Yeni bir kapanmanın gündeme geleceğini düşünmüyorum
11:43 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım
11:41 Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu
11:40 Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar
11:17 Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor
10:59 Futbol dünyası bu ölümle sarsıldı! Juventus'un genç yıldızı yaşamını yitirdi
10:57 The Economist dergisinin raporu korkuttu: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 milyondan fazla olabilir
Yaşlı adam vapurdan düştü, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı Yaşlı adam vapurdan düştü, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı         
12:19
Taliban'ın hükümeti şekilleniyor! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu Taliban'ın hükümeti şekilleniyor! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu         
12:14
6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım         
11:44
Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar         
11:40
Kuruyan gölün ortasında araçla gezilebiliyor! Profesör, Akşehir Gölü için uyardı Kuruyan gölün ortasında araçla gezilebiliyor! Profesör, Akşehir Gölü için uyardı "Bize veda eder durumda"         
11:16
The Economist dergisinin raporu korkuttu: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 milyondan fazla olabilir The Economist dergisinin raporu korkuttu: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 milyondan fazla olabilir         
10:58
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! "Size güzel haberler vereceğim" diye söze başladı         
09:43
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor         
09:18
1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi 1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi         
22:26
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı         
16:47
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı         
16:17
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 12:29:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement