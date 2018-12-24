Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsünde Metamfetamin Ele Geçirildi

Yolcu Otobüsünde Metamfetamin Ele Geçirildi

49 dakika önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 39,14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yolcu Otobüsünde Metamfetamin Ele Geçirildi, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 39,14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde İstanbul'dan Malatya yönüne giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan polisler, 39,14 gram metamfetamin buldu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:20 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Gürün, Güncel
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