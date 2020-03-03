Yolcu otobüsünde öğrencilerle ücret tartışması kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsünde öğrencilerle ücret tartışması kamerada - Son Dakika

Yolcu otobüsünde öğrencilerle ücret tartışması kamerada

7 saat önce

ÜSKÜDAR Şile arasında sefer yapan özel bir şirkete ait otobüste öğrenciler ile otobüs görevlisi arasında ücret tartışması yaşandı.

Yolcu otobüsünde öğrencilerle ücret tartışması kamerada, System.String[]
ÜSKÜDAR Şile arasında sefer yapan özel bir şirkete ait otobüste öğrenciler ile otobüs görevlisi arasında ücret tartışması yaşandı. O anlar orada bulunan diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Şikayet üzerine, öğrencilerden tarifede yazılan ücretten fazlasını talep eden otobüs firması personeline 200 bilet karşılığı para cezası uygulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmalı olan özel bir şirkete ait Üsküdar Şile arası sefer yapan yolcu otobüsünde öğrenciler ile otobüs görevlisi arasında ücret tartışması yaşandı. O anlar orada bulunan diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde otobüs personelinin öğrencilerle tartıştığı; personelin, fazla ücret ödemek istemeyen bir öğrenciyle kavga ettiği ve otobüsten inmesini istediği görülüyor. Öğrenciler, kendilerinden tarifede yazan ücretten fazlasını talep eden otobüs personeli hakkında şikayette bulundu. Öğrencilerden 7,65 lira olan öğrenci tarifesinden fazlasını talep eden otobüs firması personeline İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Özel Halk Otobüsü Yönergesine göre 3.maddeden 200 bilet karşılığı para cezası uygulandı.


- İstanbul
Üsküdar, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:37 Kaynak: DHA
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