Şehirler arası otobüste palalı saldırı! Başka bir yolcuya yaptığı uyarı nedeniyle bu hale geldi - Son Dakika

Şehirler arası otobüste palalı saldırı! Başka bir yolcuya yaptığı uyarı nedeniyle bu hale geldi

Son Güncelleme: 30.08.2023 16:33

Aksaray'da yolcu otobüsünde Mustafa K. ayağına bastığı için kendisini uyaran Erdal Adıgüzel'i önce darbetti, otobüs durunca da pantolonuna sakladığı pala ile çenesinden, boynundan ve sırtından yaraladı.

İstanbul'dan Osmaniye'ye annesi Veda Adıgüzel ile giden Erdal Adıgüzel (28) yolculuk sırasında, otobüsteki Mustafa K.'yi, (29) ayağına bastığı için uyardı. Bunun üzerine Mustafa K. ile kardeşi Halil İbrahim K. (18) Adıgüzel'e saldırıp darbetmeye başladı. Otobüstekilerin araya girmesiyle kavga yatıştı. Otobüs kısa süre sonra bir tesiste mola verdi. Otobüsten inen Erdal Adıgüzel'e Mustafa K., pantolonundan çıkardığı palayla saldırdı.

ANNESİNİN YANINDA KANLAR İÇİNDE KALDI

Annesinin yanında çene, boyun ve sırtından yaralanan Adıgüzel, kanlar içinde kaldı. Adıgüzel, çağrılan sağlık görevlileri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 60 santim olan palayı ele geçirdi. Mustafa K.ve kardeşi Halil İbrahim K.'yi gözaltına alındı.

"İNER İNMEZ SALDIRDI"

Hastanede yaşadığı olayı anlatan Veda Adıgüzel, "İstanbul'dan Osmaniye'ye kız kardeşimin düğününe gitmek için yola çıktık. Normal yolculuk yaparken adam gitti, geldi. Önce muavin ve şoförle tartıştı. Daha sonra oğlumun ayağına basmış. Bunun üzerine oğlum kendisini uyardı. Oğlum, 'Neden yerinde oturmuyorsun ayağıma basıyorsun' dedi. O esnada hemen saldırdı. Orada saldırınca otobüsü durdurdular ve ayırdılar. Ondan sonra mola vermek için indik. İner inmez 'gel burada kapışalım' diyerek kocaman bir pala ile saldırdı ve oğlumu yaraladı. Bacağından çıkarttığı palayı sallamaya başladı. Türkiye'de yolculuk yaparken bile palayla geziliyorsa başka bir şey demiyorum" dedi.

"CANIM İSTEDİ BIÇAKLADIM"

Gözaltına alınan kardeşlerden Halil İbrahim K., palayla saldıranın ağabeyi olmasına rağmen kendini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beni güzel çek. Canım istedi bıçakladım" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Osmaniye, Aksaray, Oğlum, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehirler arası otobüste palalı saldırı! Başka bir yolcuya yaptığı uyarı nedeniyle bu hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehirler arası otobüste palalı saldırı! Başka bir yolcuya yaptığı uyarı nedeniyle bu hale geldi - Son Dakika
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