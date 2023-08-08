Yolcu otobüsünde pet şişeye idrarını yapan yabancı uyruklu şahıs araçtan atıldı - Son Dakika
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Yolcu otobüsünde pet şişeye idrarını yapan yabancı uyruklu şahıs araçtan atıldı

08.08.2023 14:40

İstanbul'da bir yolcu otobüsünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Yabancı uyruklu bir şahıs seyir halindeki otobüste kadın ve çocukların gözleri önünde pet şişeye idrarını yaptı. Olayı fark eden yolcuların çok sert tepki gösterdiği şahıs, arkadaşının yanına oturarak gözlerden uzaklaşmaya çalışsa da durum muavine bildirildi. Pet şişeye idrarını yapan yabancı uyruklu şahsı işaret eden vatandaşların tepkisi üzerine olay yerine gelen muavin kolundan tuttuğu şahıs ve arkadaşını araçtan attı.

İstanbul'da bir yolcu otobüsünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Yabancı uyruklu bir şahıs seyir halindeki otobüste kadın ve çocukların gözleri önünde pet şişeye idrarını yaptı.

GÖZLERDEN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI AMA...

Olayı fark eden yolcuların çok sert tepki gösterdiği şahıs, arkadaşının yanına oturarak gözlerden uzaklaşmaya çalışsa da durum muavine bildirildi.

Yolcu otobüsünde pet şişeye idrarını yapan yabancı uyruklu şahıs araçtan atıldı

ŞOFÖR TARAFINDAN OTOBÜSTEN ATILDI

Pet şişeye idrarını yapan yabancı uyruklu şahsı işaret eden vatandaşların tepkisi üzerine olay yerine gelen şoför, kolundan tuttuğu şahıs ve arkadaşını araçtan attı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Otobüsteki yolculardan biri tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntüler, sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Yaşananlara tepki gösteren kullanıcılar, eleştirilerini yaptıkları yorumlarla gösterdi.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (3)
  • Fikri : Muavin... Baba adammış vallaha.. BRAVOOOOO.. Muavine ALKIŞŞ.... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • mücahid: Adamcagız şeker hastası mı,yoksa başka hastalığımı vardı?mülteci proplemimi önemli, yoksa ekonomi mi anlayamadım!!!Ne olacak bu ülkenin hali??? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • UğuR DURAN: Lütfen ama O yabancı uyruklu dediğiniz adam bizim misafirimiz. Ülkemizde onları memnun etmek bizim asli görevimiz. Muavin burda hiç olmayan bir harekette bulunmuş bence.! Cevap Yaz 48 44 Yayından Kaldır
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Sosyal Medya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsünde pet şişeye idrarını yapan yabancı uyruklu şahıs araçtan atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsünde pet şişeye idrarını yapan yabancı uyruklu şahıs araçtan atıldı - Son Dakika
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