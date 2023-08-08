Yolcu otobüsünde pet şişeye idrarını yapan yabancı uyruklu şahıs araçtan atıldı

İstanbul'da bir yolcu otobüsünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Yabancı uyruklu bir şahıs seyir halindeki otobüste kadın ve çocukların gözleri önünde pet şişeye idrarını yaptı.

GÖZLERDEN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI AMA...

Olayı fark eden yolcuların çok sert tepki gösterdiği şahıs, arkadaşının yanına oturarak gözlerden uzaklaşmaya çalışsa da durum muavine bildirildi.

ŞOFÖR TARAFINDAN OTOBÜSTEN ATILDI

Pet şişeye idrarını yapan yabancı uyruklu şahsı işaret eden vatandaşların tepkisi üzerine olay yerine gelen şoför, kolundan tuttuğu şahıs ve arkadaşını araçtan attı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Otobüsteki yolculardan biri tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntüler, sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Yaşananlara tepki gösteren kullanıcılar, eleştirilerini yaptıkları yorumlarla gösterdi.