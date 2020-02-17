Yolcu otobüsünde piyasa değeri 41 milyon olan 91 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsünde piyasa değeri 41 milyon olan 91 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Yolcu otobüsünde piyasa değeri 41 milyon olan 91 kilo eroin ele geçirildi

18 dakika önce

BİTLİS ve Adana polisinin ortaktalaşa düzenlediği operasyonda, yolcu otobüsünde, narkotik arama köpeği 'Irmak' ile yapılan aramada, piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yolcu otobüsünde piyasa değeri 41 milyon olan 91 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

BİTLİS ve Adana polisinin ortaktalaşa düzenlediği operasyonda, yolcu otobüsünde, narkotik arama köpeği 'Irmak' ile yapılan aramada, piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle birlikte müşterek eroin operasyonu düzenledi. Operasyonda, içinde eroin olduğu belirlenen yolcu otobüsü takibe alındı. Otobüs, Bitlis'in Üçyol mevkiinde durdurularak, içinde arama yapıldı. Narkotik arama köpeği 'Irmak' ile yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmındaki özel bölmede piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö., R.G., Z.A. ve L.I 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.


Narkotik, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Çocuk yaşta evliliği savunan Bedri Gencer'in dersleri başka bir öğretim görevlisine verildi Esed rejimi şu ana kadar 20 bin kez ateşkesi ihlal etti Denizli ile ilgili korkutan deprem açıklaması: Risk birçok şehirden çok daha yüksek

Son Dakika Haberleri
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:00:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolcu otobüsünde piyasa değeri 41 milyon olan 91 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]