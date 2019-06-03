Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsünde silahlı saldırı paniği
Son Dakika Yerel Haber

Yolcu otobüsünde silahlı saldırı paniği

13 dakika önce

Yolcu otobüsünde silahlı saldırı paniği -Husumetli olduğu kişinin bulunduğu otobüsü durdurarak yaralayan şahıs korku dolu anların yaşanmasına neden oldu -Yolcular ve şoförün müdahalesi sonrasında zanlı elindeki tabancayı bırakarak kaçtıKAYSERİ - Kayseri'de bir kişi, durdurduğu halk...

Yolcu otobüsünde silahlı saldırı paniği
-Husumetli olduğu kişinin bulunduğu otobüsü durdurarak yaralayan şahıs korku dolu anların yaşanmasına neden oldu
-Yolcular ve şoförün müdahalesi sonrasında zanlı elindeki tabancayı bırakarak kaçtı
KAYSERİ - Kayseri'de bir kişi, durdurduğu halk otobüsünde bulunan husumetli olduğu kişiyi tabanca ile yaraladı. Zanlı, şoför ve diğer yolcuların müdahalesi sonrasında silahını bırakarak kaçtı ancak bir saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay Kocasinan ilçesine bağlı Kumarlı mevkiinde gerçekleşti. Saldırgan şahsın takip ettiği 38 AB 075 plakalı halk otobüsünü yolda durdurduğu ve içindeki husumetli olduğu 33 yaşındaki H.U.'yu bacağından tabanca ile vurarak yaraladı. Silah sesinin duyulmasının ardından saldırgana otobüs içinde bulunan yolcular ve şoför müdahale etti. Saldırgan vatandaşların ve şoförün müdahalesi sonrasında olayda kullandığı tabancayı bırakarak kaçtı.
Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından bacağından yaralanan H.U.'yu Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Zanlı, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde olaydan bir saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yolcu otobüsünde silahlı saldırı paniği
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:42 Kaynak: İHA
Kayseri, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi öldürdü "FETÖ Borsası" infazında önemli detay! Zonguldak'da vahşet! Sokak ortasında kavga ettiği kişinin boğazını kesti Döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru: 25 el ateş edildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 19:55:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsünde silahlı saldırı paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]