Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucu maddeleri ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucu maddeleri ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Göksun Yolçatı mevkiinde bir yolcu otobüsünü kontrol amaçlı durdurdu. Durdurulan 38 plakalı yolcu otobüsünde yolcu olan bir şahsın yapılan sorgusunda uyuşturucu suçundan kaydı çıktı. Yolcu konumunda bulunan Necmettin K.'nin (50) çantası kontrol edilirken, çantada, 978 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, poşetlenmiş 1 kilo 237 gram afyon sakızı tabir edilen uyuşturucu madde, 24 adet gümrük kaçağı viski, 11 paket gümrük kaçağı sigara, 51 adet ve 60 adet kapsül içinde cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Göksun Adliyesine sevk edilen şüpheli tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Göksun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:36 Kaynak: İHA
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