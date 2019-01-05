Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Zihinsel Engelli Gencin Babası, Oğluna Yapılan Cinsel İstismar Skandalını Ortaya Çıkardı

Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar