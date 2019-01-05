Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi
12 dakika önce
Osmaniye'de durdurulan yolcu otobüsünde 10,3 kilogram esrar ele geçirildi.
Osmaniye
'de durdurulan yolcu otobüsünde 10,3 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Tarsus-Adana- Gaziantep
Otoyolu Kadirli
Gişeleri'nde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Diyarbakır
'dan İstanbul
'a giden S.S. idaresindeki 42 KC 048 plakalı yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Sürücünün şüpheli davranışları üzerine ekipler, yolcuları indirerek detaylı arama için otobüsü emniyet müdürlüğü otoparkına çekti. Narkotik köpeği Poyraz'ın da kullanıldığı aramalarda, yedek şoför dinlenme kabinine gizlenmiş 10,3 kilogram esrar bulundu. Ele geçirilen esrar paketlerinin, narkotik köpeklerinin fark etmemesi için üzerlerinin gres yağı ve kahveyle kapatıldığı görüldü.
Ekipler, sürücü S.S. ve yedek sürücü R.K. ile muavinler M.T. ve R.P.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yolcular ise başka bir otobüsle yollarına devam etti. - Osmaniye
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:32 Kaynak: DHA
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