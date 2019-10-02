Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
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Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

1 saat önce

Uşak'ta yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri 463 gram esrar, 131 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Uşak'ta yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri 463 gram esrar, 131 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre Çınarcık Köyü yakınlarındaki kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri, yolculardan B.K'ya ait eşyalar arasında 463 gram esrar, 131 uyuşturucu hap ele geçirdi.

B.K. gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:56 Kaynak: AA
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