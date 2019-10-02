Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
1 saat önce
Uşak'ta yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri 463 gram esrar, 131 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:56 Kaynak: AA
Uşak'ta yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri 463 gram esrar, 131 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre Çınarcık Köyü yakınlarındaki kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri, yolculardan B.K'ya ait eşyalar arasında 463 gram esrar, 131 uyuşturucu hap ele geçirdi.
B.K. gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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