Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
23.03.2021 10:05
Gaziantep'te narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu obüsünde yapılan aramada 1 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziantep'te narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu obüsünde yapılan aramada 1 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Gaziantep- Adıyaman otobanı Kuzey çıkışı üzerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde hassas burunlu köpekle arama yapıldı. Aramada otobüsün bagaj kısmında bir yolcuya ait çantada 1 kilo 650 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Çantanın sahibi olan yolcu gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - GAZİANTEP
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