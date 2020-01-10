Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

16 dakika önce

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir dinlenme tesisinde durdurulan yolcu otobüsünde, çantasının içinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı, System.String[]

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir dinlenme tesisinde durdurulan yolcu otobüsünde, çantasının içinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yol kontrol ve arama faaliyetleri kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri, üst bagaj kısmında bir çanta içinde 182 gram metamfetamin, 176 gram toz esrar ve 195 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çantanın sahibi olan şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. - BOLU

Jandarma, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı
Seri Muhakeme Usulü ilk kez uygulandı! Suçunu kabul etti, cezası yarı yarıya düştü 27 yaşındaki oyuncu Harry Hains, hayatını kaybetti Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
14:37 Şanlıurfa'da engelli vatandaşlara çeşitli dallarda kurs imkanı sunuluyor - Son Dakika Haber
14:35 Osmaniye'de Selçuklu dönemine ait sikke ele geçirildi - Son Dakika Haber
14:35 Pansiyonda yangın çıktı - Son Dakika Haber
14:33 12 yıllık cinayetin 4 şüphelisi de tutuklandı - Son Dakika Haber
14:32 TEM otoyolundaki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi - Son Dakika Haber
13:46 AB ile görüşen Ruhani, Amerika'ya yine tepki gösterdi: Bölgeyi anlamıyorlar - Son Dakika Haber
12:51 Suudi Arabistan, ABD üslerine yaptığı saldırı gerekçesiyle İran'ı mesaj yoluyla kınadı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 14:47:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]