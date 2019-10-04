Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan sanığa 4 yıl hapis
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan sanığa 4 yıl hapis

16 dakika önce

Kayseri'de yolcu otobüsünde polis ekiplerinin uyuşturucu madde ile yakaladığı ve bu suçtan tutuksuz yargılanan sanığa mahkemece 4 yıl 2 ay hapis, 2 bin TL adli para cezası verildi.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan sanığa 4 yıl hapis, System.String[]

Kayseri'de yolcu otobüsünde polis ekiplerinin uyuşturucu madde ile yakaladığı ve bu suçtan tutuksuz yargılanan sanığa mahkemece 4 yıl 2 ay hapis, 2 bin TL adli para cezası verildi.


Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık S.E. ile avukatı hazır bulundu. Savcı mütalaasında seyahat otobüsünde polis ekiplerince üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile yakalanan sanığın 'ticaret saikiyle uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuksuz yargılanan ve son kez hakim karşısına çıkan ve karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık S.E., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, 'Takdir sizin efendim' dedi.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık S.E.'ye 'ticaret saikiyle uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis, 2 bin TL adli para cezası verdi. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kardeşini öldüren katile sarılıp affettiğini söyledi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet 5 bin kişiyi dolandırdı, "Memlekette bu kadar enayi varsa suç benim mi?" dedi "Ev hapsinden neden kaçtınız" diyen gazetecilere tepki gösterdi: "Anana sor"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:26:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan sanığa 4 yıl hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]