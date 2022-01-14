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Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi

14.01.2022 11:36
Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kontrol esnasında bir yolcunun uyuşturucu madde kullanmaktan kayıtlı olduğu belirlendi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kontrol esnasında bir yolcunun uyuşturucu madde kullanmaktan kayıtlı olduğu belirlendi. Şahsın üzerinde 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gazipaşa ilçesi, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı önü D-400 karayolunda bir seyahat firmasına ait otobüste yapılan kimlik kontrolünde otobüste yolcu olarak bulunan İ.M. isimli şahsın uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili kaydının olduğu tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada şahsa ait cekette yaklaşık 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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Uyuşturucu, Gazipaşa, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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